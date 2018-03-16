WELLINGTON HIGH SCHOOL HONOR ROLL

NINTH GRADE
High Honor Roll (4.0 or higher): Lauren Alley, Jazmine Auble, Charles Brinker, Samantha Cochick, Joseph Dudziak, Summer Hamilton, Allison Haswell, Jenna Krakomperger, Jillian Laposky, Lauren McClure, Taylor Michel, Eryn Mitterling, Madalyn Mull, William Palmison, Payton Regal, Jacob Shaver, Troy Smith, Arianna Woody, Allyson Zvara.
Honor Roll (3.5-3.99): Audrey Biltz, Kendal Brasee, Brooke Danko, Kaitlyn Diller, Jacob Evans, Hannah Fiegelist, Dylan Lawson, Luke McClelland, Caleb Teague.
Merit Roll (3.0-3.49): Lane Benton, Alaine Bremke, Brayden Cole, Ashley Elkin, Madison Frame, Aren Meinhart, Wyatt Sasack, Olivia Singer, Nicole Sparks, Kevin Xie.
10th GRADE
High Honor Roll (4.0 or higher): Jayden Black, Jon Bowman, Brandon Bremke, Rachel Bremke, Kayleigh Diller, Grace Dudziak, Evan Kirkpatrick, Courtney Kroll, Nicholas Laposky, Kallie MacKrell, Bianca Massie, Jordan McKee, Micah Smiley, Madison Soboslai, Alexis Starner, Adam Tummel.
Honor Roll (3.5-3.99): Taylor Bealer, Brooklinn Damiano, Evelyn Dodson, MiKailah Godsey, Sophia Hardoby, Austin Krouse, Jillian Sizer, Joseph Solkiewicz, Madison Szakacs, Dakota White, Hailey Zadorozny.
Merit Roll (3.0-3.49): Terin Allred, Allissa Boraggina, Jenna Calfo, Katlynn Caudill, Gabriel Gayheart, Jalen Gibbs, Cally Hardwick, Michael Kidd, Nicholas Mascari, Scott McCraw, Hailey Staffeld, Kaitlyn Walcheck, Alexis Wright.
11th GRADE
High Honor Roll (4.0 or higher): Rebekah Arcuri, Hailey Bartish, Meredith Becher, Samuel Becher, Grace Broome, Hailey Buzaleski, Steven DelCampo, Anna Esterly, Cory Feron, Erin Frenk, Cameron Lara, Alexis Lehmkuhl, Savannah McKee, Joshua Mitterling, Ethan Moore, Brandon Orozco, Lilianna Pocock, Hannah Soboslai, Alexa Timchuck, Emily Weegmann, Kaitlyn Whitaker, Ryan Whitaker.
Honor Roll (3.50-3.99): Landry Cole, Troy Cole, Logan Evans, Ashleigh Martin, Para Patterson, Rianna Rosecrans, Emily Watters.
Merit Roll (3.0-3.49): Parker Adler, Dylan Andolsek, Mason Barajas-Anguiano, Lauren Gronsky, Henry Haas, Paul Hornbeck, John Knox, Devyn Kranes.
12th GRADE
High Honor Roll (4.00 or higher): Faith Alley, Camille Bowman, Rebecca Charlton, Drew Donovan, Andrew Dooley, Abigail Drake, Karsyn Elswick, Alex Fehlan, Logan Ferguson, Kaitlyn Garrett, Drew Mason, Cole McLean, Annabella Miller, Ezra Ohly, Derrick Pocock, Mikayla Sartori, Cydney Spangenberg, Lewis Szanyi, Amber Wetherbee.
Honor Roll (3.5-3.99): Sabrina Blizzard, Kensigton Boose, Haley Campbell, Elisabeth Cool, Corey Diedrick, James Feliciano, Myra Gardner, Christopher Gugliemotto, Autumne Haswell, Alexa Hernandex, Zachary Insley-Constantino, Chad Jordan, Everett Kropff, Katarina Lorenz, Richard Maurer, Makaylin Moore, Alicia Pickworth, Bailey Poling, Parker Rieske, Anastasia Starner, Jessica Storrow, Taylor Ware, Brittany Weese, Mason Wright, Semies Xia.
Merit Roll (3.0-3.49) Austin Adkins, Ethan Bates, Johathan Cwalina, Autumn Fox, Trevor Garfield, Christopher Hiner, Riley Kranes, Darion Smith, Abigail White.
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